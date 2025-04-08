  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алькарас: Мой отец — один из самых важных людей в моей жизни
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алькарас: Мой отец — один из самых важных людей в моей жизни

Теннис

Именно он привил Карлосу любовь к теннису

Алькарас: Мой отец — один из самых важных людей в моей жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую роль в его жизни играют его отец и отношения внутри семьи.

"Мой отец — один из самых важных людей в моей жизни. И то, что мы можем делить всё это вместе — поездки, турниры, переживания — это нечто невероятное для нас обоих. Теннис сыграл важную роль в наших отношениях. Именно с ним я начал играть в теннис в детстве, просил его взять меня на тренировки. К счастью, в нашей жизни есть много других вещей, помимо тенниса, и наша связь выходит за рамки спорта. Я горжусь своей семьёй, нашей сплочённостью и тем, что мы пережили вместе", — приводит слова Алькараса издание GQ.

Напомним, испанский теннисист сразится во втором круге турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло с 22-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундуло. Свой последний матч Алькарас провёл на "Мастерсе" в Майами, где в трёх партиях уступил 65-й ракетке мира бельгийцу Давиду Гоффену (7:5, 4:6, 3:6).

По теме
yellow-arrow
Циципас вышел в третий круг Мастерса в Монте-Карло
yellow-arrow
Янник Синнер вернется в тур в статусе первой ракетки мира
yellow-arrow
Уго Умбер сыграл матч первого круга Мастерса в Монте-Карло со сломанным пальцем
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости