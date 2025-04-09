Костюк: С 2022 года стало еще более особенным представлять мою страну

Украинская теннисистка Марта Костюк перед стартом матчей национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг рассказала, что чувствует во время выступлений за сборную. Ее слова цитирует Polski Związek Tenisowy:

"Я думаю, что представлять мою страну с 2022 года стало даже более особенным. Я дебютировала в 2018 году, когда мне было 15. С этого момента прошло много времени. Я всегда в предвкушении, это всегда особый момент, когда в нашем индивидуальном спорте играешь в команде.

У нас отличная команда, очень-очень сильная. Для меня это всегда честь – представлять Украину" – сказала Марта.