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Костюк: С 2022 года стало еще более особенным представлять мою страну
Еще бы результат был
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк перед стартом матчей национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг рассказала, что чувствует во время выступлений за сборную. Ее слова цитирует Polski Związek Tenisowy:
"Я думаю, что представлять мою страну с 2022 года стало даже более особенным. Я дебютировала в 2018 году, когда мне было 15. С этого момента прошло много времени. Я всегда в предвкушении, это всегда особый момент, когда в нашем индивидуальном спорте играешь в команде.
У нас отличная команда, очень-очень сильная. Для меня это всегда честь – представлять Украину" – сказала Марта.
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