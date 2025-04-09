  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк: С 2022 года стало еще более особенным представлять мою страну
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк: С 2022 года стало еще более особенным представлять мою страну

Теннис

Еще бы результат был

Костюк: С 2022 года стало еще более особенным представлять мою страну

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк перед стартом матчей национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг рассказала, что чувствует во время выступлений за сборную. Ее слова цитирует Polski Związek Tenisowy:

"Я думаю, что представлять мою страну с 2022 года стало даже более особенным. Я дебютировала в 2018 году, когда мне было 15. С этого момента прошло много времени. Я всегда в предвкушении, это всегда особый момент, когда в нашем индивидуальном спорте играешь в команде.

У нас отличная команда, очень-очень сильная. Для меня это всегда честь – представлять Украину" – сказала Марта.

Алькарас: Мой отец – один из самых важных людей в моей жизни

По теме
yellow-arrow
Алькарас: Мой отец — один из самых важных людей в моей жизни
yellow-arrow
Циципас вышел в третий круг Мастерса в Монте-Карло
yellow-arrow
Янник Синнер вернется в тур в статусе первой ракетки мира
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости