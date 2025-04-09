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Подача Костюк в матче против россиянки номинирована на звание лучшего удара месяца
Получилось просто супер
Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте WTA началось голосование за лучший удар марта. Среди номинантов – подача украинской теннисистки Марты Костюк в поединке против "нейтралки" Анны Блинковой на турнире серии WTA1000 в Майами.
В матче третьего круга украинка выполнила редкую подачу с руки, чем застала соперницу врасплох. Тем ударом Костюк завершила поединок.
Номинанты на звание лучшего удара марта:
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