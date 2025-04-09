Подача Костюк в матче против россиянки номинирована на звание лучшего удара месяца

На официальном сайте WTA началось голосование за лучший удар марта. Среди номинантов – подача украинской теннисистки Марты Костюк в поединке против "нейтралки" Анны Блинковой на турнире серии WTA1000 в Майами.

В матче третьего круга украинка выполнила редкую подачу с руки, чем застала соперницу врасплох. Тем ударом Костюк завершила поединок.

Номинанты на звание лучшего удара марта: