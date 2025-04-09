Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом
Об этом сообщают СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский журнал Semana утверждает, что легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль скоро во второй раз станет отцом.
По информации издания, его супруга Мария находится на пятом месяце беременности. Пара эту информацию пока не комментирует.
Напомним, что Надаль и его жена вместе уже на протяжении более 20 лет. У супругов есть сын Рафаэль, которому сейчас два с половиной года.
В ноябре 2024 года Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры и рассказал, что намерен полностью сосредоточиться на личной жизни.
Популярное сейчас
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Сенсации в Лиге чемпионов, травма Ризныка, новый клуб для Де Брюйне, интерес к Марченко из Франции. Главные новости за 8 апреля
- Муж Свитолиной установил историческое достижение на Мастерсе в Монте-Карло
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty