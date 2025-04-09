Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом

Испанский журнал Semana утверждает, что легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль скоро во второй раз станет отцом.

По информации издания, его супруга Мария находится на пятом месяце беременности. Пара эту информацию пока не комментирует.

Напомним, что Надаль и его жена вместе уже на протяжении более 20 лет. У супругов есть сын Рафаэль, которому сейчас два с половиной года.

В ноябре 2024 года Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры и рассказал, что намерен полностью сосредоточиться на личной жизни.