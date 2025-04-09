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Свитолина – о матчах Кубка Билли Джин Кинг: Нам нужно фокусироваться на себе
А лишние мысли надо отбросить
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина перед стартом национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг поделилась своими эмоциями и ожиданиями. Ее слова цитирует БТУ:
"Я думаю, что все равно нам нужно фокусироваться на себе, сосредоточиться на своих матчах. Это первые наши официальные матчи на грунте этого года, а смена покрытий может быть не такой простой. Я стараюсь поскорее перейти на грунт и чувствовать себя комфортно на этом покрытии.
У меня всегда фокус только на моей игре, на своих действиях, на плане матча. Мы еще будем общаться с командой и совещаться. У нас есть капитан и есть главный тренер, который будет составлять планы на матчи против наших соперниц. В сборной Польши есть Магда Линетт, хорошо играющая на грунтовых кортах. В сборной Швейцарии тоже есть девушки, любящие играть на грунте. Поэтому нужно фокусироваться на своих действиях и тактике, дальше пытаться реализовывать это на корте и выигрывать эти два матча" – сказала Элина.
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