Свитолина – о матчах Кубка Билли Джин Кинг: Нам нужно фокусироваться на себе

Украинская теннисистка Элина Свитолина перед стартом национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг поделилась своими эмоциями и ожиданиями. Ее слова цитирует БТУ:

"Я думаю, что все равно нам нужно фокусироваться на себе, сосредоточиться на своих матчах. Это первые наши официальные матчи на грунте этого года, а смена покрытий может быть не такой простой. Я стараюсь поскорее перейти на грунт и чувствовать себя комфортно на этом покрытии.

У меня всегда фокус только на моей игре, на своих действиях, на плане матча. Мы еще будем общаться с командой и совещаться. У нас есть капитан и есть главный тренер, который будет составлять планы на матчи против наших соперниц. В сборной Польши есть Магда Линетт, хорошо играющая на грунтовых кортах. В сборной Швейцарии тоже есть девушки, любящие играть на грунте. Поэтому нужно фокусироваться на своих действиях и тактике, дальше пытаться реализовывать это на корте и выигрывать эти два матча" – сказала Элина.