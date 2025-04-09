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Названы обладатели обладатели уайлд-кард на мужской и женский Мастерс в Риме

Теннис

В основном итальянцы

Названы обладатели обладатели уайлд-кард на мужской и женский Мастерс в Риме

фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы мужского и женского грунтовых "тысячников" в Риме объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку соревнований. Специальное приглашение получили девять итальянских теннисистов и одна представительница США.

Обладатели уайлд-кард на "Мастерс" в Риме:

Фабио Фоньини (113-я ракетка мира, Италия);

Лука Нарди (93, Италия);

Федерико Чина (371, Италия);

Франческо Пассаро (98, Италия).

Обладательницы уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Риме:

Элизабетта Коччаретто (98, Италия);

Сара Эррани (152, Италия);

Нурия Бранкаччо (208, Италия);

Джорджа Педоне (229, Италия);

Лукреция Стефанини (149, Италия);

Тайра Грант (401, США).

Напомним, что соревнования в Риме пройдут с 6 по 18 мая.

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