Монте-Карло. Новак Джокович потерпел сенсационное поражение от 32-й ракетки мира

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович неожиданно завершил выступление на турнире категории "Мастерс" в Монте-Карло. В матче второго круга он проиграл чилийцу Алехандро Табило.

Монте-Карло. Второй круг

Новак Джокович - Алехандро Табило 3:6, 4:6

Матч продолжался 1 час 27 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Табило два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

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В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с Григором Димитровым (Болгария).