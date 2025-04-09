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Новак Джокович: Я ожидал от себя приличного выступления в Монте-Карло

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Серб выбыл из борьбы за титул

Новак Джокович: Я ожидал от себя приличного выступления в Монте-Карло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович оценил своё поражение во втором круге на "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако) от чилийца Алехандро Табило 3:6, 4:6, а также обозначил свою цель на грунтовом отрезке сезона.

— Какова ваша цель на грунте?

— "Ролан Гаррос".

— "Ролан Гаррос"? Это всё?

— Это всё (улыбается).

— Я понимаю ваше настроение. Но на днях вы сказали, что у вас нет ожиданий, и я был удивлён этому...

— Я ожидал от себя, по крайней мере, приличного выступления. Не такого, это было ужасно. У меня не было высоких ожиданий, на самом деле. Я знал, что у меня будет сильный соперник… И знал, что, вероятно, буду играть довольно плохо. Но настолько плохо… этого я не ожидал, — сказал Джокович на пресс-конференции.

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