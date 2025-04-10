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Карлос Алькарас: На грунте можно посмотреть настоящий теннис
Испанец сравнил с хардом
Фото: Tennis Majors
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что ему особенно нравится в игре на грунте.
"Вы знаете, подача на грунте не так важна, как на харде, так что для меня это хорошо. Почти за каждое очко приходится бороться в розыгрыше, не получается выиграть много "бесплатных" очков на подач
Да, длинные розыгрыши… немного пачкаются носки. Знаете, именно этого мне не хватает. На грунте можно посмотреть настоящий теннис, потому что здесь не только мощные подачи или розыгрыши в один-два удара. На грунте мы видим длинные розыгрыши", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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