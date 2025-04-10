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Марченко: Формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться

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Нужно этого не допустить

Марченко: Формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко поделился ожиданиями от матчей его подопечных против представительниц Швейцарии и Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Его слова цитирует БТУ:

"Во вторник к нам присоединилась Марта Костюк, и теперь мы готовимся в полном составе – по плану и хорошему настроению. Покрытие корта немного необычно: вроде бы на асфальт насыпали грунт, поэтому мяч отскакивает специфически. Но в общем – нам подходит.

То, что из состава Польши и Швейцарии выпали Ига Швентек, Магдалена Френх и Белинда Бенчич, это, безусловно, играет нам на руку. Мы стали фаворитами – по крайней мере, "на бумаге". Но формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться. Всего три матча решают судьбу противостояния, поэтому необходима максимальная концентрация" – сказал Илья.

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