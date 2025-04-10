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Стало известно, где состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг
Может быть, там будем и мы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
С 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг. Об этом говорится в официальном сообщении турнира на их странице в Твиттер.
Квалификационный раунд соревнований пройдет с 10 по 13 апреля. В нем примут участие 18 сборных команд, которые будут разделены по три в шести группах. В финальный раунд выйдут только победители своих групп. Сборные Китая (как хозяева) и Италии (как прошлогодние чемпионы) автоматически попадают в финальную стадию.
Сборная Украины свои матчи сыграет 11 и 12 апреля. Соперницами наших девушек есть команды Польши и Швейцарии.
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