Стало известно, где состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг

С 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг. Об этом говорится в официальном сообщении турнира на их странице в Твиттер.

Квалификационный раунд соревнований пройдет с 10 по 13 апреля. В нем примут участие 18 сборных команд, которые будут разделены по три в шести группах. В финальный раунд выйдут только победители своих групп. Сборные Китая (как хозяева) и Италии (как прошлогодние чемпионы) автоматически попадают в финальную стадию.

Сборная Украины свои матчи сыграет 11 и 12 апреля. Соперницами наших девушек есть команды Польши и Швейцарии.