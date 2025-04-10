  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стало известно, где состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
Обновлено

Может быть, там будем и мы

Стало известно, где состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг. Об этом говорится в официальном сообщении турнира на их странице в Твиттер.

Квалификационный раунд соревнований пройдет с 10 по 13 апреля. В нем примут участие 18 сборных команд, которые будут разделены по три в шести группах. В финальный раунд выйдут только победители своих групп. Сборные Китая (как хозяева) и Италии (как прошлогодние чемпионы) автоматически попадают в финальную стадию.

Сборная Украины свои матчи сыграет 11 и 12 апреля. Соперницами наших девушек есть команды Польши и Швейцарии.

Марченко: Формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться

По теме
yellow-arrow
Марченко: Формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться
yellow-arrow
Карлос Алькарас: На грунте можно посмотреть настоящий теннис
yellow-arrow
Новак Джокович: Я ожидал от себя приличного выступления в Монте-Карло
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости