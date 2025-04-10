  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Для меня представлять Украину – это всегда очень важно
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Для меня представлять Украину – это всегда очень важно

Теннис
Обновлено

Надо добавить в результатах

Свитолина: Для меня представлять Украину – это всегда очень важно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матчей Кубка Билли Джин Кинг.

"Наш фонд существует уже более пяти лет, и мы проделали большую работу с детьми, которые занимаются теннисом. В целом, цель фонда – популяризация спорта в Украине, а с прошлого года мы также поддерживаем женскую сборную. Так что мы здесь.

Для меня представлять Украину – это очень важно. Не только в одиночном разряде на турнирах, но и в командных состязаниях, на Олимпиадах. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране идет война, очень важно участвовать в этих турнирах, быть здесь, побеждать для Украины – на мировой арене" – сказала Элина.

Марченко: Формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться

По теме
yellow-arrow
Украинка Соболева вышла в четвертьфинал турнира ITF W35 в Италии
yellow-arrow
Стало известно, где состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг
yellow-arrow
Марченко: Формат Кубка Билли Джин Кинг не позволяет расслабляться
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости