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Свитолина: Для меня представлять Украину – это всегда очень важно
Надо добавить в результатах
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матчей Кубка Билли Джин Кинг.
"Наш фонд существует уже более пяти лет, и мы проделали большую работу с детьми, которые занимаются теннисом. В целом, цель фонда – популяризация спорта в Украине, а с прошлого года мы также поддерживаем женскую сборную. Так что мы здесь.
Для меня представлять Украину – это очень важно. Не только в одиночном разряде на турнирах, но и в командных состязаниях, на Олимпиадах. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране идет война, очень важно участвовать в этих турнирах, быть здесь, побеждать для Украины – на мировой арене" – сказала Элина.
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