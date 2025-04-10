Украинка Соболева вышла в четвертьфинал турнира ITF W35 в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №204) вышла в четвертьфинал турнира серии ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). В матче 1/8 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Германии Катарину Хобгарски (WTA №360).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-2; 6-0) в пользу украинки, в активе которой 2 подачи на вылет и 9 реализованных брейков, а в пассиве – 3 двойные ошибки. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В очных противостояниях счет стал ничейным 1-1. В следующем раунде соревнований Соболева сыграет против представительницы Болгарии Елизары Яневой (WTA №784). Призовой фонд турнира – 30 тысяч долларов.