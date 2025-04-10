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Лучший теннисист Польши снялся с турнира АТР-500 в Мюнхене

Теннис
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Спортсмен хочет отдохнуть

Лучший теннисист Польши снялся с турнира АТР-500 в Мюнхене

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский теннисист 26-я ракетка мира Хуберт Хуркач не сможет сыграть на стартующем в следующий понедельник турнире АТР-500 в немецком Мюнхене, пишет Punto de Break.

Хуркач не принимает участие уже в третьем турнире подряд, где он был заявлен. Ранее он уже снимался с турниров серии "Мастерс" в Майами и проходящем в эти дни в Монте-Карло. Свой последний матч польский теннисист провёл на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе, где он уступил в третьем круге австралийцу Алексу де Минору (4:6, 0:6).

Места Фрица и Хуркача в основной сетке соревнований займут бельгиец 56-я ракетка мира Давид Гоффен и испанский теннисист, занимающий 57-ю строчку рейтинга АТР, Роберто Карбальес-Баэна.

"Я решил пропустить турнир в Мюнхене. У меня был период тяжёлой работы, и я вижу тот прогресс, который мне хотелось бы видеть. Правда в том, что я хочу вернуться на корт на 100% уверенным, здоровым и полностью готовым. Я стремлюсь к этому и скоро вернусь! Спасибо за вашу поддержку", — написал Хуркач в своём аккаунте в социальной сети Х.

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