  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас повторил достижения Надаля и Джоковича
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас повторил достижения Надаля и Джоковича

Теннис
Обновлено

Испанец вышел в четвертьфинал Мастерса в Монте-Карло

Карлос Алькарас повторил достижения Надаля и Джоковича

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" третья ракетка мира 21-летний испанец Карлос Алькарас стал третьим игроком, которому удалось выйти в 15 и более четвертьфиналов на турнирах категории "Мастерс" в возрасте до 22 лет.

Лидерами по этому показателю являются испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

Монте-Карло. Третий круг

Карлос Алькарас - Даниэль Альтмайер 6:3, 6:1

В третьем круге Карлос Алькарас обыграл Даниэля Альтмайера. За выход в полуфинал испанец поспорит с 15-й ракетой мира из Франции Артюром Фисом.

Напомним, что турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля.

По теме
yellow-arrow
Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Монце
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Мне пришлось сражаться в первом сете
yellow-arrow
Лучший теннисист Польши снялся с турнира АТР-500 в Мюнхене
Монте-Карло Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости