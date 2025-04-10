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Карлос Алькарас повторил достижения Надаля и Джоковича
Испанец вышел в четвертьфинал Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" третья ракетка мира 21-летний испанец Карлос Алькарас стал третьим игроком, которому удалось выйти в 15 и более четвертьфиналов на турнирах категории "Мастерс" в возрасте до 22 лет.
Лидерами по этому показателю являются испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.
Монте-Карло. Третий круг
Карлос Алькарас - Даниэль Альтмайер 6:3, 6:1
В третьем круге Карлос Алькарас обыграл Даниэля Альтмайера. За выход в полуфинал испанец поспорит с 15-й ракетой мира из Франции Артюром Фисом.
Напомним, что турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля.
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