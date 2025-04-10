Карлос Алькарас: Мне пришлось сражаться в первом сете

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над немцем Даниэлем Альтмайером (84-й номер рейтинга) в третьем круге "Мастерса" в Монте-Карло (Монако).

"Честно говоря" это было сложно" Дэнни играет великолепно. Он солидный игрок на грунтовом корте с непростой техникой" он очень хорош физически. Счёт не показывает" насколько это было сложно… Мне пришлось сражаться в первом сете. Хорошо" что я сделал брейк перед новыми мячами" это помогло с подачей. Во втором сете мог больше быть собой" играть более агрессивно" чем в первом" и использовал свои шансы"" — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Матч Алькараса и Альтмайера завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу представителя Испании. За выход в полуфинал он поспорит с Артюром Фисом из Франции.