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Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Монце
Волевая победа украинского теннисиста
Фото - Великий теніс України
Виталий Сачко пробился в четвертьфинал турнира в итальянской Монце. Во втором раунде он одолел итальянского теннисиста Маттео Гиганте.
Монца. Второй круг
Виталий Сачко - Маттео Гиганте 3:6, 6:4, 6:2
Матч длился 2 часа 15 минут. За это время Виталий выполнил 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и сделал 4 брейкпоинта. На счету Гиганте 3 подачи навылет, 2 двойные и 4 брейка.
В четвертьфинале Сачко встретится с 17-летним итальянцем Якопо Вазами.
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