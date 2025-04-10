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Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Монце

Теннис

Волевая победа украинского теннисиста

Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Монце

Фото - Великий теніс України

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Виталий Сачко пробился в четвертьфинал турнира в итальянской Монце. Во втором раунде он одолел итальянского теннисиста Маттео Гиганте.

Монца. Второй круг

Виталий Сачко - Маттео Гиганте 3:6, 6:4, 6:2

Матч длился 2 часа 15 минут. За это время Виталий выполнил 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и сделал 4 брейкпоинта. На счету Гиганте 3 подачи навылет, 2 двойные и 4 брейка.

В четвертьфинале Сачко встретится с 17-летним итальянцем Якопо Вазами.

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Виталий Сачко
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