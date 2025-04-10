  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас деклассировал соперника на пути к четвертьфиналу Мастерса в Монте-Карло
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас деклассировал соперника на пути к четвертьфиналу Мастерса в Монте-Карло

Теннис

Грек отдал всего два гейма

Стефанос Циципас деклассировал соперника на пути к четвертьфиналу Мастерса в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он разгромил португальца Нуну Боржеша.

Монте-Карло. Третий круг

Стефанос Циципас — Нуну Боржеш 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Циципас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Боржеща ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти. Напомним, что турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля.

По теме
yellow-arrow
Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Монце
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Мне пришлось сражаться в первом сете
yellow-arrow
Карлос Алькарас повторил достижения Надаля и Джоковича
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости