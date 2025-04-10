Стефанос Циципас деклассировал соперника на пути к четвертьфиналу Мастерса в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он разгромил португальца Нуну Боржеша.

Монте-Карло. Третий круг

Стефанос Циципас — Нуну Боржеш 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Циципас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Боржеща ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти. Напомним, что турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля.