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Стефанос Циципас деклассировал соперника на пути к четвертьфиналу Мастерса в Монте-Карло
Грек отдал всего два гейма
Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он разгромил португальца Нуну Боржеша.
Монте-Карло. Третий круг
Стефанос Циципас — Нуну Боржеш 6:1, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Циципас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Боржеща ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
За выход в полуфинал Циципас поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти. Напомним, что турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля.
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