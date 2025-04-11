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Капитан сборной Польши – о матче против Украины: Они приехали в Радом в самом сильном составе

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Трудно спорить

Капитан сборной Польши – о матче против Украины: Они приехали в Радом в самом сильном составе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Польши по теннису Давид Цельт прокомментировал предстоящий поединок своих подопечных в квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.

"Мы хорошо знаем этих теннисисток. Тренер Майи Хвалинской сотрудничает с Костюк, так что, возможно, получим немного инсайдов (смеется). А если серьезно, я давно слежу за выступлениями и Элины, и Марты. Элину помню еще по матчам против Агнешки (Радванской), когда я работал. А в период моей работы с Магдой (Линетт) они встречались на Уимблдоне, и тогда Магда выиграла. Надеюсь, эти воспоминания придадут ей уверенности.

Украинки – теннисистки очень высокого уровня, с разными стилями, но обе невероятно стабильны и хорошо готовы физически. С другой стороны, на них будет действовать сильное давление, ведь у них есть задача выйти в финал, и они приехали в Радом в самом сильном составе. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы испортить им эти планы".

Напомним, что матч Украина-Польша стартует сегодня, 11 апреля, в 16:00 по киевскому времени.

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