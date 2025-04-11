Как сборная Украины к Кубку Билли Джин Кинг готовилась, видео из тренировочного лагеря нашей команды

Уже сегодня, 11 апреля, в польском Радоме сборная Украины по теннису начнет квалификационный раунд Кубка Билли Джин Кинг. Наши девушки считаются фаворитками своей группы, ведь команды Польша и Швейцарии потеряли своих основных игроков – Игу Свентек и Белинду Бенчич соответственно.

Канал Setanta Sport опубликовал интересное видео из-за кулис подготовки наших девушек к ответственным матчам. Элина Свитолина, Марта Костюк, сестры Киченок и Катарина Завацкая готовы защищать честь отечественного тенниса, а капитан команды Илья Марченко будет им в этом помогать.