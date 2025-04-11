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Свитолина поблагодарила Свентек и всех поляков за поддержку

Теннис
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Свитолина поблагодарила Свентек и всех поляков за поддержку

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила польский народ и лично Игу Свентек за поддержку нашей страны во время российской агрессии. Ее слова цитирует polsatsport.pl:

"Я помню. Это было прекрасное мероприятие для Украины, организованное Игой Свентек. Тогда я была беременна, и эту встречу я запомню как особенный момент. Я очень благодарна за организацию такого мероприятия. Я также хотела бы поблагодарить Игу и всех поляков, которые поддерживают Украину в столь тяжелое время.

Это большая ответственность и давление, но мне нравится такое давление. Я чувствую, что это делает меня еще более мотивированной. Сейчас, в это непростое для Украины время, мы хотим дарить нашим соотечественникам победы и поводы радоваться нашим маленьким достижениям" – сказала Элина.

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