Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Джоковича будет работать с известным греческим теннисистом
Увидим что из этого выйдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Горан Иванишевич, экс-тренер серба Новака Джоковича, похоже, нашел своего нового подопечного. Так, издание Gazzetta сообщает, что после Открытого чемпионата Франции специалист начнет сотрудничество с греком Стефаносом Циципасом.
"Это огромный шаг для греческого спортсмена, поскольку он добавит к команде очень опытного тренера, который в своей спортивной карьере побывал на вершине мира, а в своей тренерской карьере был неотъемлемой частью огромных успехов Новака Джоковича" - говорится в материале издания.
Напомним, что в последнее время Иванишевич работал с казашкой Еленой Рыбакиной, однако эта теннисная пара долго не продержалась.
Популярное сейчас
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- В Трабзонспоре задумались о продаже украинца, – Kuzey Ekspres
- Подача Костюк в матче против россиянки номинирована на звание лучшего удара месяца
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения