Экс-тренер Джоковича будет работать с известным греческим теннисистом

Горан Иванишевич, экс-тренер серба Новака Джоковича, похоже, нашел своего нового подопечного. Так, издание Gazzetta сообщает, что после Открытого чемпионата Франции специалист начнет сотрудничество с греком Стефаносом Циципасом.

"Это огромный шаг для греческого спортсмена, поскольку он добавит к команде очень опытного тренера, который в своей спортивной карьере побывал на вершине мира, а в своей тренерской карьере был неотъемлемой частью огромных успехов Новака Джоковича" - говорится в материале издания.

Напомним, что в последнее время Иванишевич работал с казашкой Еленой Рыбакиной, однако эта теннисная пара долго не продержалась.