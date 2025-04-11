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Экс-тренер Джоковича будет работать с известным греческим теннисистом

Теннис
Обновлено

Увидим что из этого выйдет

Экс-тренер Джоковича будет работать с известным греческим теннисистом

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Горан Иванишевич, экс-тренер серба Новака Джоковича, похоже, нашел своего нового подопечного. Так, издание Gazzetta сообщает, что после Открытого чемпионата Франции специалист начнет сотрудничество с греком Стефаносом Циципасом.

"Это огромный шаг для греческого спортсмена, поскольку он добавит к команде очень опытного тренера, который в своей спортивной карьере побывал на вершине мира, а в своей тренерской карьере был неотъемлемой частью огромных успехов Новака Джоковича" - говорится в материале издания.

Напомним, что в последнее время Иванишевич работал с казашкой Еленой Рыбакиной, однако эта теннисная пара долго не продержалась.

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