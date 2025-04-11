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Стала известна заявка команд на матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Польшей
Болеем за девушек
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Уже в 16.00 по киевскому времени начнется матч между сборными Украины и Польши в рамках квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг. Коллективы определились с заявкой на первые поединки.
Так, в одиночном разряде Марта Костюк сыграет против Катержины Кавы. Элина Свитолина попытается победить Маю Чвалинскую.
В парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок постараются выиграть матч против дуэта Мартина Кубка/Мая Чвалинская.
Напомним, чтобы выиграть командную встречу одной из сторон нужно одержать три победы.
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