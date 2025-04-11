Стала известна заявка команд на матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Польшей

Уже в 16.00 по киевскому времени начнется матч между сборными Украины и Польши в рамках квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг. Коллективы определились с заявкой на первые поединки.

Так, в одиночном разряде Марта Костюк сыграет против Катержины Кавы. Элина Свитолина попытается победить Маю Чвалинскую.

В парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок постараются выиграть матч против дуэта Мартина Кубка/Мая Чвалинская.

Напомним, чтобы выиграть командную встречу одной из сторон нужно одержать три победы.