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Стала известна заявка команд на матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Польшей

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Стала известна заявка команд на матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Польшей

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в 16.00 по киевскому времени начнется матч между сборными Украины и Польши в рамках квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг. Коллективы определились с заявкой на первые поединки.

Так, в одиночном разряде Марта Костюк сыграет против Катержины Кавы. Элина Свитолина попытается победить Маю Чвалинскую.

В парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок постараются выиграть матч против дуэта Мартина Кубка/Мая Чвалинская.

Напомним, чтобы выиграть командную встречу одной из сторон нужно одержать три победы.

Как сборная Украины к Кубку Билли Джин Кинг готовилась, видео из тренировочного лагеря нашей команды

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