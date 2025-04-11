Карлос Алькарас добыл волевую победу и вышел в полуфинал Мастерса в Монте-Карло

Третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас одолел французского теннисиста 15-ю ракетку мира Артюра Фиса в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/4 финала

Карлос Алькарас - Артюр Фис 4:6, 7:5, 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. За это время Алькарасу удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 14, выполнить три эйса и допустить семь двойных ошибок. Фис сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11, при этом допустив пять двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Карлос Алькарас сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.