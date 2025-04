ФОТО. Соперник Алькараса разбил ракетку после проигранного гейма

Французский теннисист 15-я ракетка мира Артюр Фис в гневе сломал свою ракетку в матче 1/4 финала "Мастерса" в Монте-Карло с испанцем третьим номером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом.

Фис несколько раз был имел возможность закончить матч своей победой, но отдавал решающие очки сопернику.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Алькараса.

Arthur Fils obliterates his racquet and throws it in the trash during his match against Carlos Alcaraz in Monte Carlo ???? pic.twitter.com/kdei4RASaN