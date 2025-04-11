Кубок Билли Джин Кинг. Костюк приносит Украине первую победу в противостоянии с Польшей

Женская сборная Украины по теннису с победы начала квалификационный раунд Кубка Билли Джин Кинг-2025. В первой встрече против Польши Марта Костюк без проблем разобралась с Катажиной Кавой.

Матч длился чуть больше часа - 1:07. Украинка выполнила 2 эйса, реализовала 75% брейкпойнтов и взяла 7 геймов на приеме. После обмена брейками на старте Костюк выиграла четыре гейма подряд и уверенно забрала первый сет.

Во второй партии Марта повела 5:0, не дав сопернице шансов на камбэк.

После победы Костюк Украина повела в счете 1:0 в противостоянии с Польшей. Впереди - матч Элины Свитолиной против Майи Хвалинской, который завершит игровой день.

Напомним, чтобы пробиться в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, украинкам нужно выиграть группу, где, кроме Польши, также выступает команда Швейцарии.

Кубок Билли Джин Кинг-2025. Квалификация

Катажина Кава (Польша) - Марта Костюк (Украина) - 0:2 (1:6, 2:6)

Счет во встрече: 1:0 в пользу Украины