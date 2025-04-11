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ВИДЕО. Свитолина и Костюк сыграли в забавную игру перед стартом Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Хорошее настроение - залог успеха

ВИДЕО. Свитолина и Костюк сыграли в забавную игру перед стартом Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк весело провели время перед стартом Кубка Билли Джин Кинг. Они сыграли в интерактивную игру, где управлять действиями нужно было голосом, что вызвало смех и шутки между спортсменками.

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Свитолина и Костюк испытали свою реакцию и координацию, выполняя задания по голосовым командам.

Напомним, что Марта одержала победу в стартовом матче и вывела Украину вперед.

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