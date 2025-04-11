Алекс де Минор с нулями обіграл димитрова на пути к полуфиналу Мастерса в Монте-Карло

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор уверенно вышел в полуфинал грунтового "Мастерса" в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/4 финала он разгромил представителя Болгарии Григора Димитрова.

Монте-Карло. 1/4 финала

Алекс де Минор — Григор Димитров 6:0, 6:0

Встреча теннисистов продлилась всего 44 минуты. В её рамках де Минора ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Димитрова ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал "Мастерса" в Монте-Карло де Минор сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).