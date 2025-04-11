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Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина удваивает преимущество Украины в противостоянии с Польшей

Теннис
Обновлено

Элина заставила понервничать

Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина удваивает преимущество Украины в противостоянии с Польшей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по теннису начала сезон-2025 с квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Соперником стала сборная Польши. В первом матче Марта Костюк одержала победу и Свитолиной теперь нужно было улучшить позиции в противостоянии с Майей Хвалинской и это ей удалось.

Матч длился 2 часа и 6 минут. За это время Элина сделала 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейкпоинтов. На счету Хвалинской ни одного эйса, 1 двойная и 5 использованных из 8 брейков. В итоге Свитолина одолела Хвалинскую и принесла Украине победу в противостоянии с Польшей.

Теперь сестрам Киченок еще необходимо сыграть в парном разряде.

Кубок Билли Джин Кинг-2025.Квалификация

Элина Свитолина - Майя Хвалинская - 2:0 (7:6(7:4), 6:3)

Счет во встрече: 2:0 в пользу Украины

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