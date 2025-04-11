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Циципас уступил 16-й ракетке мира и покинул Мастерс в Монте-Карло

Теннис

Итальянец сумел вырвать победу

Циципас уступил 16-й ракетке мира и покинул Мастерс в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/4 финала он одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом из Греции (восьмой в рейтинге ATP).

Монте-Карло. 1/4 финала

Лоренцо Музетти - Стефанос Циципас 1:6, 6:3, 6:4

Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Итальянец один раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Циципаса один эйс, семь двойных ошибок и 3 выигранных брейк-пойнта из 17 заработанных.

В матче за выход в финал турнира в Монте-Карло Музетти встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

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