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Сестры Киченок добили Польшу в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
Обновлено

Тяжелый матч

Сестры Киченок добили Польшу в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по теннису начала сезон-2025 с квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Соперником стала сборная Польши. В первом матче Марта Костюк одержала победу, а во втором Элина Свитолина удвоила преимущество нашей команды.

В парном же разряде Надежда и Людмила Киченок обыграли дуэт Майю Хвалинскую и Катажину Каву.

Матч продлился 1 час и 25 минут. За это время сестры Киченок сделали 2 эйса, 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 4 брейкпоинтов. На счету Хвалинской и Кавы 3 подачи навылет, 6 двойных и 2 из 2 брейков.

Благодаря этой победе счет во встрече с Польшей стал 3:0. Теперь же Украине предстоит сыграть со Швейцарией.

Кубок Билли Джин Кинг-2025.Квалификация

Людмила Киченок/Надежда Киченок - Майя Хвалинская/Катажина Кава - 2:0 (7:6, 7:6)

Счет во встрече: 3:0 в пользу Украины

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Надежда Киченок Людмила Киченок
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