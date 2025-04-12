Свитолина прокомментировала победу над Польшей в матче Кубка Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над сборной Польши в командном поединке Кубка Билли Джин Кинг.

"Невероятные эмоции после игры. Наша команда очень сосредоточена, мы стараемся сфокусироваться на каждом конкретном матче. Сегодня для меня был непростой матч, и я очень счастлива, что смогла победить. Первый сет был действительно сложен, соперница имела пять сетболов. Майя играла отлично, так что мне было непросто. Но я рада, что смогла оставаться сильной, победить в первом сете и довести матч до общей победы в двух партиях.

Как я чувствовала себя в том 12-м гейме? Это было тяжелое сражение, и не только физически, но и ментально. Мне нужно было показать устойчивость и использовать свой опыт, пытаться удержать мяч в игре.

Была ли я удивлена ​​заменой? Да, такие "приятные моменты" встречаются только в командном турнире. Поэтому у меня было мало времени, чтобы подготовиться к другой сопернице. Здесь все зависит от команды, поэтому я рада, что мы сумели собраться на этот матч и иметь план и на него.

Поддержка была невероятной. Я очень счастлива, что мы играем в Польше, поближе к Украине просто некуда. И учитывая войну я очень рада, что многие украинцы приехали на матч, что они болели за нас. Было много разных чувств. Это очень классно, потому что в сложных ситуациях тебя держит, поддерживает и дает преодолеть эти трудные моменты" – сказала Элина.