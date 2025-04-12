Капитан сборной Украины – о матче против Польши: Сегодня был идеальный день

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал выступление своей команды в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Польши.

"Сегодня был идеальный день, очень хороший день для нас, потому что мы победили со счётом 3-0. Я очень горжусь нашими девушками, они проделали отличную работу. Мы довольны сегодняшним днем ​​и этот результат стал хорошим залогом перед завтрашним матчем. Относительно следующего противостояния, учитывая сегодняшний результат, нам нужно выиграть еще один матч. Сегодня было очень хорошее начало для нас в этой группе, и я с нетерпением жду завтра. Я уверен, что мы сможем добиться того, ради чего мы здесь и ради чего приехали сюда.

Что я думал, когда Свитолина играла 89-минутный первый сет? Я был уверен в Элине, даже если бы матч был из трех сетов. Это была достаточно непростая соперница для нее, она играла в таком стиле, который ей не нравится. Поэтому у нее были трудности на протяжении сета, но в конце партии и на тай-брейке Элина показала, почему она такая прекрасная теннисистка. А второй сет уже прошел немного полегче. Так что я счастлив.

Насколько важна была поддержка болельщиков? Очевидно, что иметь поддержку всегда классно. Здесь в Польше много украинцев. Мы постоянно их слышали, они постоянно болели, я бы сказал, что порой их было слышно даже больше, чем всех остальных на стадионе. Эта поддержка нам очень помогала" – сказал Илья.