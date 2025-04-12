Свитолина вышла на вторую позицию по количеству побед в составе национальной команды

Элина Свитолина вчера, 11 апреля одержала победу в матче Кубка Билли Джин Кинг. Наша спортсменка в двух сетах обыграла Маю Хвалинскую.

После этого триумфа Элина записала в свой актив 16 победу (в 25 сыгранных матчах). По этому показателю Свитолина обошла Елену Бондаренко, в активе которой 15 выигранных матчей (из 24) и занимает второе место в теннисной истории нашей страны.

Первую позицию до сих пор занимает Елена Татаркова, у которой 17 побед (в 24 матчах). Уже сегодня, 12 апреля, Свитолина может сравниться по этому показателю. Наша спортсменка сыграет в поединке Кубка Билли Джин Кинг против команды Швейцарии.