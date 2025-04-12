Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская с победы стартовала в квалификации турнира в Штутгарте
Так держать и дальше
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) победила в первом матче квалификации турнира в Штутгарте (Германия). Наша спортсменка в стартовом поединке одолела Хорватию Анну Конюх (WTA №534).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 3 подачи на вылет, 4 реализованных брейка, а в пассиве – 2 двойные ошибки.
В очных противостояниях счет стал 1-1. Следующей соперницей Ястремской станет победительница встречи Янина Викмайер/Элла Зайдель.
Напомним, что ранее Свитолина
Популярное сейчас
- Беларусь вышла на футзальное Евро, где должна сыграть и Украина
- "Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером
- Шахтер громит ЛНЗ, Салах остается в Ливерпуле. Главные новости за 11 апреля
- Новак Джокович рассказал, когда может завершить карьеру
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения