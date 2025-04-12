Ястремская с победы стартовала в квалификации турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) победила в первом матче квалификации турнира в Штутгарте (Германия). Наша спортсменка в стартовом поединке одолела Хорватию Анну Конюх (WTA №534).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 3 подачи на вылет, 4 реализованных брейка, а в пассиве – 2 двойные ошибки.

В очных противостояниях счет стал 1-1. Следующей соперницей Ястремской станет победительница встречи Янина Викмайер/Элла Зайдель.