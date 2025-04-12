Кубок Билли Джин Кинг. Костюк возвращает интригу, проиграв первый матч против Швейцарии

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла стартовый матч командной встречи против Швейцарии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Наша спортсменка уступила Селин Неф. Счет встречи 0-2 (4-6; 6-7) в пользу швейцарки. Во втором сете украинка обращалась за помощью к физиотерапевту.

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Судьбу первого места в группе попытается решить Элина Свитолина, которая сыграет следующий матч против Жиль Тайхман.

Напомним, что сборной Украины нужно выиграть одну встречу против швейцарок, чтобы занять безальтернативную первую строчку и выйти в финальную стадию турнира, которая состоится в сентябре в Китае.