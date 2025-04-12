Украина вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг и будет бороться за победу на турнире

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала нашей сборной выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Наша спортсменка в поединке против швейцарки Жиль Тайхман выиграла первый сет со счетом 6-4. Этого достаточно, чтобы занять безальтернативную первую позицию в своей группе.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.

Квалификационный раунд соревнований проходит с 10 по 13 апреля. В нем принимают участие 18 сборных команд, разделенных по три в шести группах. В финальный раунд выйдут только победители своих групп. Сборные Китая (как хозяева) и Италии (как прошлогодние чемпионы) автоматически попадают в финальную стадию. Для Украины это первый выход в истории в финал Кубка Билли Джин Кинг.