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Украина вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг и будет бороться за победу на турнире

Теннис
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Украина вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг и будет бороться за победу на турнире

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала нашей сборной выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Наша спортсменка в поединке против швейцарки Жиль Тайхман выиграла первый сет со счетом 6-4. Этого достаточно, чтобы занять безальтернативную первую позицию в своей группе.

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Напомним, что с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне состоится финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.

Квалификационный раунд соревнований проходит с 10 по 13 апреля. В нем принимают участие 18 сборных команд, разделенных по три в шести группах. В финальный раунд выйдут только победители своих групп. Сборные Китая (как хозяева) и Италии (как прошлогодние чемпионы) автоматически попадают в финальную стадию. Для Украины это первый выход в истории в финал Кубка Билли Джин Кинг.

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