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Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина сравнивает счет в противостоянии со Швейцарией
Прекрасный матч от Элины
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла свой матч командной встречи против Швейцарии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Наша спортсменка уверенно победила Жиль Тайхман. Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу украинки.
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Таким образом, судьбу командного противостояния решит парный матч сестер Киченок против их швейцарских визави. Украина уже обеспечила себе выигрыш группы и финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Для этого
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