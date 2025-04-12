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Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина сравнивает счет в противостоянии со Швейцарией

Теннис

Прекрасный матч от Элины

Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина сравнивает счет в противостоянии со Швейцарией

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла свой матч командной встречи против Швейцарии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Наша спортсменка уверенно победила Жиль Тайхман. Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу украинки.

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Таким образом, судьбу командного противостояния решит парный матч сестер Киченок против их швейцарских визави. Украина уже обеспечила себе выигрыш группы и финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Для этого хватило одного выигранного сета от Свитолиной.

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