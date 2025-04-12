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Киченок и Завацкая обыграли швейцарский дуэт на Кубке Билли Джин Кинг
Наши теннисистки снова празднуют викторию
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина выиграла парное противостояние у Швейцарии на Кубке Билли Джин Кинг. Надежда Киченок и Катарина Завацкая в паре победили тандем Селин Наеф (№178) и Сюзан Бандекки (№189).
В течение первого сета украинки неоднократно уступали, но все же оказались сильнее соперниц (6:4). Надежда и Катарина проиграли вторую партию из-за неудачного старта 0:3 (3:6). В решающем противостоянии уже швейцарский дуэт провалил начало (1:7), хотя и имел шансы отыграться (5:7), но Киченок и Завацкая укрепили преимущество (10:5).
Квалификацию Украина закончила с максимальным результатом и в шести играх проиграли лишь одну. В сентябре наши теннисистки впервые в новейшей истории Кубка Билли Джин Кинг сыграют в финале турнира с участием восьми сборных.
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