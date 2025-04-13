Свитолина вышла на первую позицию по количеству выигранных матчей за сборную Украины

Элина Свитолина вчера, 12 апреля одержала победу в матче Кубка Билли Джин Кинг. Наша спортсменка в двух сетах обыграла Жиль Тайхман.

После этого триумфа Элина записала в свой актив 17 победу (в 26 сыгранных матчах). По этому показателю Свитолина вышла на первую позицию и делит ее с Еленой Татарковой, у которой также 17 побед (в 24 матчах).

Чтобы обеспечить безальтернативное лидерство, Элине нужно выиграть еще один матч за национальную команду. Она попытается это сделать уже в сентябре, когда будет играть матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг.