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Свитолина вышла на первую позицию по количеству выигранных матчей за сборную Украины
Трон приходится делить
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Элина Свитолина вчера, 12 апреля одержала победу в матче Кубка Билли Джин Кинг. Наша спортсменка в двух сетах обыграла Жиль Тайхман.
После этого триумфа Элина записала в свой актив 17 победу (в 26 сыгранных матчах). По этому показателю Свитолина вышла на первую позицию и делит ее с Еленой Татарковой, у которой также 17 побед (в 24 матчах).
Чтобы обеспечить безальтернативное лидерство, Элине нужно выиграть еще один матч за национальную команду. Она попытается это сделать уже в сентябре, когда будет играть матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг.
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