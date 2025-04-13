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Киченок и Завацкая поблагодарили болельщиков за поддержку в матчах Кубка Билли Джин Кинг
Это действительно очень мотивировало
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинские теннисистки Надежда Киченок и Катарина Завацкая поблагодарили болельщиков за поддержку после победного парного матча против швейцарок на Кубке Билли Джин Кинг.
Надежда Киченок: "Это значит очень многое для нас. Мы стремились выйти в финал, это было нашей целью еще с прошлого года, когда Фонд Свитолиной взял на себя руководство сборной. Мы пытались сделать все, что в наших силах в каждом матче. Все мы очень счастливы, конечно."
Катарина Завацкая: "Для меня это невероятный опыт быть в этой команде. Я также беру для себя полезные знания из наших тренировок, по просмотру этих матчей на самом высоком уровне. Поэтому я очень счастлива быть частью команды и рада, что смогла принести очко, простое очко, не столь важное (смеется)".
Надежда Киченок: "Искренне благодарны всем зрителям, украинским болельщикам, которые вчера и сегодня создали эту домашнюю атмосферу. Сегодня было однозначно такое ощущение, что мы играем домашний матч. Мы ценим то, как нас приняли в Радоме и Польше вообще. Отношение поляков к украинцам".
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