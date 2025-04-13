Киченок и Завацкая поблагодарили болельщиков за поддержку в матчах Кубка Билли Джин Кинг

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Катарина Завацкая поблагодарили болельщиков за поддержку после победного парного матча против швейцарок на Кубке Билли Джин Кинг.

Надежда Киченок : "Это значит очень многое для нас. Мы стремились выйти в финал, это было нашей целью еще с прошлого года, когда Фонд Свитолиной взял на себя руководство сборной. Мы пытались сделать все, что в наших силах в каждом матче. Все мы очень счастливы, конечно."

Катарина Завацкая: "Для меня это невероятный опыт быть в этой команде. Я также беру для себя полезные знания из наших тренировок, по просмотру этих матчей на самом высоком уровне. Поэтому я очень счастлива быть частью команды и рада, что смогла принести очко, простое очко, не столь важное (смеется)".