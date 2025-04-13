Стаховский – об ударе россиян по Сумам: Террористы – вот кто они

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал подлый удар российских террористов по городу Сумы и убийство десятков гражданских людей.

"Сегодня святой день для православной церкви. Россия позиционирует себя как христианское православное отечество – и вот что они делают в этот день.

Баллистическая ракета в центре Сум. Террористы – вот кто они" – написал Сергей на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что по предварительной информации, российские террористы убили в Сумах более 20 мирных жителей.