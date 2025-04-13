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Стаховский – об ударе россиян по Сумам: Террористы – вот кто они

Теннис
Обновлено

А таких нужно уничтожать

Стаховский – об ударе россиян по Сумам: Террористы – вот кто они

Фото: instagram.com/stako_s

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал подлый удар российских террористов по городу Сумы и убийство десятков гражданских людей.

"Сегодня святой день для православной церкви. Россия позиционирует себя как христианское православное отечество – и вот что они делают в этот день.

Баллистическая ракета в центре Сум. Террористы – вот кто они" – написал Сергей на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что по предварительной информации, российские террористы убили в Сумах более 20 мирных жителей.

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