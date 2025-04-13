Ястремская победила в финале квалификации турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) победила в финальном матче квалификации турнира в Штутгарте (Германия). Наша спортсменка в борьбе за основную сетку соревнований одолела представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA №125).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 7 подач на вылет, 3 реализованных брейка, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

В очных противостояниях счет стал 1-0. Кто станет первой соперницей Ястремской в ​​основе Штутгарта определится позже.