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Ястремская победила в финале квалификации турнира в Штутгарте

Теннис
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Великолепный матч от Даяны

Ястремская победила в финале квалификации турнира в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) победила в финальном матче квалификации турнира в Штутгарте (Германия). Наша спортсменка в борьбе за основную сетку соревнований одолела представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA №125).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 7 подач на вылет, 3 реализованных брейка, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

В очных противостояниях счет стал 1-0. Кто станет первой соперницей Ястремской в ​​основе Штутгарта определится позже.

Напомним, что ранее Свитолина вышла на первую позицию по количеству выигранных матчей за сборную Украины.

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Штутгарт Даяна Ястремская
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