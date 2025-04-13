Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская победила в финале квалификации турнира в Штутгарте
Великолепный матч от Даяны
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) победила в финальном матче квалификации турнира в Штутгарте (Германия). Наша спортсменка в борьбе за основную сетку соревнований одолела представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA №125).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 7 подач на вылет, 3 реализованных брейка, а в пассиве – 1 двойная ошибка.
В очных противостояниях счет стал 1-0. Кто станет первой соперницей Ястремской в основе Штутгарта определится позже.
Напомним, что ранее Свитолина
Популярное сейчас
- Еще один украинец дебютировал в MLS: сразу стал одним из лучших
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- Ванат забил юбилейный гол в УПЛ в составе Динамо
- Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина сравнивает счет в противостоянии со Швейцарией
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны