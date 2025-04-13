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Алькарас – чемпион турнира АТР1000 в Монте-Карло
Финал показался ярким
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, победил в финальном матче турнира серии АТР1000 в Монте-Карло. В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел итальянца Лоренцо Музетти (АТР №16).
Счет встречи 2-1 (3-6; 6-1; 6-0) в пользу испанца, в активе которого 3 подачи на вылет, 6 реализованных брейки, 30 виннеров, а в пассиве – 32 невынужденных и 3 двойных ошибки.
В очных противостояниях счет стал 4-1 в пользу Алькараса. Испанец записал в свой актив 18-й титул в карьере на уровне АТР. В понедельник Карлос поднимется на вторую позицию мирового рейтинга.
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