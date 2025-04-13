Стало известно, с кем Костюк сыграет в первом круге Штутгарта

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №25) сыграет на турнире серии WTA500 в Штутгарте (Германия). Наша спортсменка начнет выступления из первого круга.

Ее стартовой оппоненткой станет "нейтралка" Мирра Андреева (WTA №7). В случае победы в матче 1/16 финала в следующем раунде соревнований Костюк сыграет против победительницы матча Самсонова/Александрова.

Напомним, что в прошлом сезоне Марта дошла до финала соревнований, однако в борьбе за титул уступила казашке Елене Рыбакиной. Последняя в этом году в Штутгарте не сыграет.

Турнир пройдет с 14 по 21 апреля, призовой фонд соревнований – 1,060 миллиона долларов.