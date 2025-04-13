Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, с кем Костюк сыграет в первом круге Штутгарта
Одним слово – фу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №25) сыграет на турнире серии WTA500 в Штутгарте (Германия). Наша спортсменка начнет выступления из первого круга.
Ее стартовой оппоненткой станет "нейтралка" Мирра Андреева (WTA №7). В случае победы в матче 1/16 финала в следующем раунде соревнований Костюк сыграет против победительницы матча Самсонова/Александрова.
Напомним, что в прошлом сезоне Марта дошла до финала соревнований, однако в борьбе за титул уступила казашке Елене Рыбакиной. Последняя в этом году в Штутгарте не сыграет.
Турнир пройдет с 14 по 21 апреля, призовой фонд соревнований – 1,060 миллиона долларов.
Популярное сейчас
- Россияне атаковали баллистикой центр города Сумы: 21 человек погиб
- Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- Подача Костюк в матче против россиянки номинирована на звание лучшего удара месяца
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото