Стали известны все участники финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг

По итогам квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг определились все участники финального раунда соревнований.

Хозяин турнира, сборная Китая автоматически вышла в финал, такая же участь у прошлогодних чемпионок, теннисисток из Италии.

Еще шесть команд прошли сито квалификации, в их числе Украина, Казахстан, Великобритания, Испания, Япония, США.

Напомним, что финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай).