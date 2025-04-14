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Стали известны все участники финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Украина тоже в деле

Стали известны все участники финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг определились все участники финального раунда соревнований.

Хозяин турнира, сборная Китая автоматически вышла в финал, такая же участь у прошлогодних чемпионок, теннисисток из Италии.

Еще шесть команд прошли сито квалификации, в их числе Украина, Казахстан, Великобритания, Испания, Япония, США.

Напомним, что финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай).

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