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Стали известны все участники финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг
Украина тоже в деле
https://www.gettyimages.com/Ukraine
По итогам квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг определились все участники финального раунда соревнований.
Хозяин турнира, сборная Китая автоматически вышла в финал, такая же участь у прошлогодних чемпионок, теннисисток из Италии.
Еще шесть команд прошли сито квалификации, в их числе Украина, Казахстан, Великобритания, Испания, Япония, США.
Напомним, что финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай).
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