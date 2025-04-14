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WTA обновили рейтинг: Свитолина и Костюк сохранили позиции, Завацкая минимально улучшает позиции
В основном – без изменений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и держит свою 18 позицию. Марта Костюк также без изменений и занимает 25 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая продолжает идти 46-ю.
65 Ангелина Калинина
103 Юлия Стародубцева
139 (+1) Дарья Снигур
216 (-12) Анастасия Соболева
239 (+2) Леся Цуренко
248 (+1) Валерия Страхова
262 (+1) Катарина Завацкая
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