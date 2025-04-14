WTA обновили рейтинг: Свитолина и Костюк сохранили позиции, Завацкая минимально улучшает позиции

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и держит свою 18 позицию. Марта Костюк также без изменений и занимает 25 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая продолжает идти 46-ю.

65 Ангелина Калинина

103 Юлия Стародубцева

139 (+1) Дарья Снигур

216 (-12) Анастасия Соболева

239 (+2) Леся Цуренко

248 (+1) Валерия Страхова

262 (+1) Катарина Завацкая