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Марченко – о финале Кубка Билли Джин Кинг: Надеюсь, что мне удастся собрать самый сильный наш состав
Хочется в это верить
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко поделился своими эмоциями после выхода его команды в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.
– По вашему мнению, есть ли соперники, которых можно занести в разряд желаемых? Или там уже все сильные будут?
– Не буду строить сейчас каких-то прогнозов, не люблю этим заниматься. Будет жребий, сетка, там и поговорим.
– То, что это будет для Украины, дебютный Кубок Билли Джин Кинг добавит какой-нибудь драйв?
– Я очень надеюсь, что мне удастся собрать самый сильный наш состав. В этом случае мы можем надеяться на хорошие результаты.
– Вы как капитан сборной как будете настраиваться на этот турнир и как будете готовиться?
– Очень рано об этом говорить - заявил Марченко.
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