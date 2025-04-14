Костюк снялась с турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №25) не сыграет на турнире серии WTA500 в Штутгарте (Германия). Об этом сама спортсменка сообщила на официальной странице в Instagram.

"К сожалению, травма, которую я получила во время своего последнего матча на Кубке BJK, не заживет вовремя и я не смогу выступать в Штутгарте в этом году.

Я отлично провела время, достигая здесь финала прошлого года – спасибо за эти воспоминания.

Мне очень жаль болельщиков и я очень благодарна за вашу поддержку.

Желаю турниру чудесной недели и надеюсь увидеть вас в следующем году!" – написала Костюк.