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Костюк снялась с турнира в Штутгарте

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Костюк снялась с турнира в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №25) не сыграет на турнире серии WTA500 в Штутгарте (Германия). Об этом сама спортсменка сообщила на официальной странице в Instagram.

"К сожалению, травма, которую я получила во время своего последнего матча на Кубке BJK, не заживет вовремя и я не смогу выступать в Штутгарте в этом году.

Я отлично провела время, достигая здесь финала прошлого года – спасибо за эти воспоминания.

Мне очень жаль болельщиков и я очень благодарна за вашу поддержку.

Желаю турниру чудесной недели и надеюсь увидеть вас в следующем году!" – написала Костюк.

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