АТР обновили рейтинг: Алькарас – снова второй, Сачко – первый среди наших

АТР обновили рейтинг лучших теннисистов мира. В ТОП-3 произошли изменения, на первой позиции по-прежнему итальянец Янник Синнер, вторым теперь идет испанец Карлос Алькарас, сдвинувший на третью позицию немца Александра Зверева.

Что касается украинцев, то первым среди наших идет Виталий Сачко (256), далее Олег Приходько (325), а ТОП-3 отечественного тенниса замыкает Александр Овчаренко (351).

452 (+34) Вадим Урсу

475 (+66) Алексей Крутых

494 (-4) Вячеслав Белинский